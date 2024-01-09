Закон о мобилизации. Значительное внимание уделено пополнению потерь — глава комитета Рады

Завитневич прогнозирует, что отдельные нормы законопроекта о мобилизации будут серьезно изменены

Александр Завитневич (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Глава оборонного комитета Верховной Рады Александр Завитневич заявил, что финальное решение по законопроекту о мобилизации планируется 9 января. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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По его словам, во время обсуждений документа значительное внимание уделили аргументам насчет пополнения потерь в воинских частях.

Он отметил, что также поднимался вопрос финансирования и источников покрытия нужд с учетом ресурсов украинской экономики.

"На всех заседаниях была рабочая атмосфера, горячие дискуссии, обмен аргументами, иногда эмоционально. В первую очередь это касалось поиска баланса между конституционными правами граждан и предложенными в законопроекте мерами мобилизации, которые права ограничивают", — сказал Завитневич.

Парламентарий прогнозирует, что отдельные нормы законопроекта будут существенно изменены во время рассмотрения в Раде.

25 декабря Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

В законопроекте есть уточнения оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение списка лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений. 28 декабря спикер Руслан Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако иначе войну не выиграть.

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