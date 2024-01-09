Закон о мобилизации. Значительное внимание уделено пополнению потерь — глава комитета Рады
Глава оборонного комитета Верховной Рады Александр Завитневич заявил, что финальное решение по законопроекту о мобилизации планируется 9 января. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.
По его словам, во время обсуждений документа значительное внимание уделили аргументам насчет пополнения потерь в воинских частях.
Он отметил, что также поднимался вопрос финансирования и источников покрытия нужд с учетом ресурсов украинской экономики.
"На всех заседаниях была рабочая атмосфера, горячие дискуссии, обмен аргументами, иногда эмоционально. В первую очередь это касалось поиска баланса между конституционными правами граждан и предложенными в законопроекте мерами мобилизации, которые права ограничивают", — сказал Завитневич.
Парламентарий прогнозирует, что отдельные нормы законопроекта будут существенно изменены во время рассмотрения в Раде.
- 25 декабря Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
- В законопроекте есть уточнения оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение списка лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений. 28 декабря спикер Руслан Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако иначе войну не выиграть.
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