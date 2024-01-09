Мобилизация. Глава комитета Рады: Когда ТЦК хватают на улице — это пробелы в механизмах

Завитневич заявил, что такие случаи являются нарушением законов, но частично спровоцированы пробелами в механизмах мобилизации

Александр Завитневич (Фото: пресс-служба Слуги народа)

В Украине до сих пор действуют советские подходы к мобилизации, а в территориальных центрах комплектования (военкоматах) — устаревшая система воинского учета. Об этом сообщил глава оборонного комитета Верховной Рады Александр Завитневич в интервью РБК-Украина.

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По его словам, случаи применения силы военнослужащими ТЦК являются нарушениям законов и требуют расследований.

"Насколько я знаю, так и делается, принимаются кадровые решения, производится ротация. Но будем откровенны, частично такие случаи спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации", — сказал Завитневич.

Он отметил, что в военкоматах действует старая система бумажного учета военнообязанных.

Парламентарий заявил, что один из способов исправления ситуации — это внедрение системы "Оберег", которая предусматривает цифровой реестр военнообязанных.

"Из-за полномасштабной агрессии эти нововведения не достигли необходимого распространения, а реализация затормозилась. Работа по усовершенствованию функционирования ТЦК не завершена. Есть ряд предложений, одно из них – вывод ТЦК из состава Сухопутных войск и передача к Минобороны", — резюмировал он.

25 декабря Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

В законопроекте есть уточнения оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение списка лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений. 28 декабря спикер Руслан Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако иначе войну не выиграть.

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