Мобилизация. Глава комитета Рады: Когда ТЦК хватают на улице — это пробелы в механизмах
В Украине до сих пор действуют советские подходы к мобилизации, а в территориальных центрах комплектования (военкоматах) — устаревшая система воинского учета. Об этом сообщил глава оборонного комитета Верховной Рады Александр Завитневич в интервью РБК-Украина.
По его словам, случаи применения силы военнослужащими ТЦК являются нарушениям законов и требуют расследований.
"Насколько я знаю, так и делается, принимаются кадровые решения, производится ротация. Но будем откровенны, частично такие случаи спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации", — сказал Завитневич.
Он отметил, что в военкоматах действует старая система бумажного учета военнообязанных.
Парламентарий заявил, что один из способов исправления ситуации — это внедрение системы "Оберег", которая предусматривает цифровой реестр военнообязанных.
"Из-за полномасштабной агрессии эти нововведения не достигли необходимого распространения, а реализация затормозилась. Работа по усовершенствованию функционирования ТЦК не завершена. Есть ряд предложений, одно из них – вывод ТЦК из состава Сухопутных войск и передача к Минобороны", — резюмировал он.
- 25 декабря Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
- В законопроекте есть уточнения оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение списка лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений. 28 декабря спикер Руслан Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако иначе войну не выиграть.
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