Глава профильного комитета анонсировал большие изменения норм законопроекта о мобилизации

Правительственный законопроект о мобилизации не будут принимать в том виде, в котором его подали

Фото: Одесский областной ТЦК и СП

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки примет окончательное решение о законопроекте о мобилизации во вторник, 9 января. Об этом в Facebook рассказал его глава Александр Завитневич.

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По словам депутата, законопроект о мобилизации не будут принимать в том виде, в котором его подали на рассмотрение.

"Есть ряд дискуссионных норм, которые не одобряют члены комитета. Сейчас главная задача – найти баланс между конституционными правами и необходимыми мерами для решения задач мобилизации, которые эти права ограничивают. Также необходимо учесть возможности экономики. Есть крайне сложные вопросы финансового обеспечения мобилизационных мероприятий, источников покрытия потребностей. В целом отдельные нормы законопроекта претерпевают существенные изменения при рассмотрении в парламенте", — добавил председатель комитета.

По словам члена комитета Федора Вениславского, самые большие дискуссии в комитете вызвали нормы касательно людей с инвалидностью третьей группы, по поводу дискреции органов (например, руководители военных администраций имеют не совсем юридически четко определенные полномочия), по поводу ограничений и наказаний за неявку в территориальные центры комплектования (военкоматы) и внесение в реестр должников по решению руководителя ТЦК.

Кроме того, есть дискуссии относительно нормы об электронных оповещениях, сказал он в комментарии РБК-Украина.

Депутат предполагает, что законопроект могут вернуть в Кабмин на доработку.