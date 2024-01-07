Глава профильного комитета анонсировал большие изменения норм законопроекта о мобилизации
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки примет окончательное решение о законопроекте о мобилизации во вторник, 9 января. Об этом в Facebook рассказал его глава Александр Завитневич.
По словам депутата, законопроект о мобилизации не будут принимать в том виде, в котором его подали на рассмотрение.
"Есть ряд дискуссионных норм, которые не одобряют члены комитета. Сейчас главная задача – найти баланс между конституционными правами и необходимыми мерами для решения задач мобилизации, которые эти права ограничивают. Также необходимо учесть возможности экономики. Есть крайне сложные вопросы финансового обеспечения мобилизационных мероприятий, источников покрытия потребностей. В целом отдельные нормы законопроекта претерпевают существенные изменения при рассмотрении в парламенте", — добавил председатель комитета.
По словам члена комитета Федора Вениславского, самые большие дискуссии в комитете вызвали нормы касательно людей с инвалидностью третьей группы, по поводу дискреции органов (например, руководители военных администраций имеют не совсем юридически четко определенные полномочия), по поводу ограничений и наказаний за неявку в территориальные центры комплектования (военкоматы) и внесение в реестр должников по решению руководителя ТЦК.
Кроме того, есть дискуссии относительно нормы об электронных оповещениях, сказал он в комментарии РБК-Украина.
Депутат предполагает, что законопроект могут вернуть в Кабмин на доработку.
- 25 декабря Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
- В законопроекте есть уточнения оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение списка лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений. 28 декабря спикер Руслан Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако иначе войну не выиграть.