Голова профільного комітету анонсував значні зміни норм законопроєкту про мобілізацію
Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ухвалить остаточне рішення щодо законопроєкту про мобілізацію у вівторок, 9 січня. Про це у Facebook розказав його голова Олександр Завітневич.
За словами депутата, законопроєкт про мобілізацію не ухвалюватимуть у тому вигляді, в якому його подали на розгляд.
"Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени комітету. Зараз головне завдання – знайти баланс між конституційними правами та необхідними заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. Також необхідно врахувати можливості економіки. Є вкрай складні питання фінансового забезпечення мобілізаційних заходів, джерел покриття потреб. Загалом окремі норми законопроєкту зазнають суттєвих змін під час розгляду у парламенті", – додав голова комітету.
За словами члена комітету Федора Веніславського, найбільші дискусії в комітеті викликали норми щодо людей з інвалідністю третьої групи, щодо дискреції органів (наприклад, керівники військових адміністрацій мають не зовсім юридично чітко визначені повноваження), щодо обмежень та покарань за неявку до територіальних центрів комплектування (військкоматів) і внесення в реєстр боржників за рішенням керівника ТЦК.
Крім того, є дискусії й щодо норми про електронні оповіщення, сказав він у коментарі РБК-Україна.
Депутат припускає, що законопроєкт можуть повернути в Кабмін на доопрацювання.
- 25 грудня Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
- У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення переліку осіб, які мають право на відстрочення, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні запитання щодо запланованих змін. 28 грудня спікер Руслан Стефанчук заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію передбачає жорсткі заходи, проте інакше війну не виграти.