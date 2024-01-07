Голова профільного комітету анонсував значні зміни норм законопроєкту про мобілізацію

Урядовий законопроєкт про мобілізацію не ухвалюватимуть у тому вигляді, в якому його подали

Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ухвалить остаточне рішення щодо законопроєкту про мобілізацію у вівторок, 9 січня. Про це у Facebook розказав його голова Олександр Завітневич.

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За словами депутата, законопроєкт про мобілізацію не ухвалюватимуть у тому вигляді, в якому його подали на розгляд.

"Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени комітету. Зараз головне завдання – знайти баланс між конституційними правами та необхідними заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. Також необхідно врахувати можливості економіки. Є вкрай складні питання фінансового забезпечення мобілізаційних заходів, джерел покриття потреб. Загалом окремі норми законопроєкту зазнають суттєвих змін під час розгляду у парламенті", – додав голова комітету.

За словами члена комітету Федора Веніславського, найбільші дискусії в комітеті викликали норми щодо людей з інвалідністю третьої групи, щодо дискреції органів (наприклад, керівники військових адміністрацій мають не зовсім юридично чітко визначені повноваження), щодо обмежень та покарань за неявку до територіальних центрів комплектування (військкоматів) і внесення в реєстр боржників за рішенням керівника ТЦК.

Крім того, є дискусії й щодо норми про електронні оповіщення, сказав він у коментарі РБК-Україна.

Депутат припускає, що законопроєкт можуть повернути в Кабмін на доопрацювання.