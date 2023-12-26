LIGA.net запитала Залужного, чи буде зброя для 500 000 мобілізованих. Впевнений, що так

Журналіст LIGA.net﻿ запитав Залужного, чи є в нього впевненість у вітчизняному ОПК та в подальшій підтримці Заходу, щоб озброїти стільки бійців

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний впевнений у подальшій підтримці України з боку Заходу на тлі планів мобілізувати ще до 500 000 людей, яких треба буде озброїти. Про це він сказав під час пресконференції 26 грудня, відповідаючи на запитання журналіста LIGA.net.

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Залужний подякував партнерам за підтримку, наголосивши на "серйозній" співпраці, особливо за останній рік. За його словами, кожна цифра, що підіймається із партнерами, обов’язково перевіряється, обговорюється, і лише після цього стає загальнодоступною.

"Коли я веду мову про таку цифру, я впевнений, що західні партнери залишаться поруч із нами. Що стосується потреби, яка не залежить від західних партнерів, – всі ці потреби сформовані, вони знаходяться в Міноборони і досить жваво обговорюються, і деякі вже почали реалізовуватись", – сказав він.

Залужний додав, що Україна мала "досить амбітні" цілі щодо забезпечення на 2023 рік, і він не залишився розчарованим.

19 грудня Зеленський сказав, що військові просять мобілізувати ще 450 000 – 500 000 осіб. Це коштуватиме державі 500 млрд грн. Секретар РНБО Олексій Данілов потім уточнив, що йдеться не про разову мобілізацію, а про план на рік.

26 грудня Залужний заявив, що військове командування не робило запиту на мобілізацію певної кількості людей. Озвучена цифра враховує покриття поточного некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування втрат у ЗСУ протягом наступного року.

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