LIGA.net спросила Залужного, будет ли оружие для 500 000 мобилизованных. Уверен, что да

Журналист LIGA.net спросил Залужного, есть ли у него уверенность в отечественном ОПК и в дальнейшей поддержке Запада, чтобы вооружить столько бойцов

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уверен в дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада на фоне планов мобилизовать еще до 500 000 человек, которых нужно будет вооружить. Об этом он сказал во время пресс-конференции 26 декабря, отвечая на вопрос журналиста LIGA.net.

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Залужный поблагодарил партнеров за поддержку, отметив "серьезное" сотрудничество, особенно за последний год. По его словам, каждая цифра, поднимаемая с партнерами, обязательно перепроверяется, обсуждается, и только после этого становится общедоступной.

"Когда я говорю о такой цифре, я уверен, что западные партнеры останутся рядом с нами. Что касается потребности, которая не зависит от западных партнеров, – все эти потребности сформированы, они находятся в Минобороны и довольно живо обсуждаются, и некоторые уже начали реализовываться", – сказал он.

Залужный добавил, что у Украины были "достаточно амбициозные" цели по обеспечению на 2023 год, и он не остался разочарованным.

19 декабря Зеленский сказал, что военные просят мобилизовать еще 450 000 – 500 000 человек. Это обойдется государству в 500 млрд грн. Секретарь СНБО Алексей Данилов затем уточнил, что речь идет не о разовой мобилизации, а о плане на год.

26 декабря Залужный заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию определенного количества людей. Озвученная цифра учитывает возникновение текущего некомплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование потерь в ВСУ в течение следующего года.

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