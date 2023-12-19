Зеленський про мобілізацію: Залужний і Генштаб запропонували призвати ще до 500 000 людей

Володимир Зеленський (Фото: EPA/CORNELIUS POPPE)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Генеральний штаб запропонував мобілізувати до Сил оборони ще до 500 000 людей. Про це він повідомив на пресконференції за підсумками 2023 року.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і Генштаб порушили питання мобілізації на Ставці верховного головнокомандувача.

"Питання дуже чутливе, вони звернулися щодо потенційних контрнаступальних дій. Вони запропонували додатково мобілізувати 450 000-500 000 осіб. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання людей, справедливості, обороноздатності та фінансів", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що потрібно не забувати про воїнів, які майже два роки перебувають на передовій, а також питання ротації й відпусток.

"У новому законі про мобілізацію мають бути надані відповіді для суспільства. Вони почали працювати над цим планом, поки я там не побачив демобілізації, хоча це питання номер один. Питання у справедливості для наших воїнів. Я б дуже хотів, щоб військове керівництво розуміло ці виклики, щоб найкращі з наших людей не виснажились морально. Якщо ми говоримо про додаткову мобілізацію, то треба розв'язувати питання демобілізації", — заявив президент.

Глава держави наголосив, що необхідний "комплексний план" від військових на випадок мобілізації ще 450 000 осіб.

"Потім вони спілкуватимуться з Верховною Радою щодо змін до законодавства. Не можна втратити стійкість і потенціал, але потрібна справедливість. Мобілізація в такому форматі додатково коштуватиме Україні 500 млрд грн. Я б хотів розуміння від прем'єр-міністра та міністра фінансів, де нам взяти гроші", – резюмував він.

22 листопада голова фракції Слуга народу Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року.

24 листопада секретар РНБО Данiлов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.

Того ж дня президент Зеленський провів засідання Ставки й доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.

7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців строкової служби. Усі три звернення передав прем'єру Шмигалю.

Читайте також: Мобілізація. Залужний: Потрібно повернути межі, які були раніше. Рекрутинг оцінювати зарано