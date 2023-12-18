Мобілізація. Залужний: Потрібно повернути межі, які були раніше. Рекрутинг оцінювати зарано
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний прокоментував мобілізацію й нагадав про важливість заміни бійців на передовій. Про це він повідомив журналістам у кулуарах презентації Державного оператора тилу, цитує його агентство Інтерфакс-Україна.
За його словами, новий проєкт рекрутингу в Сили оборони поки що оцінювати зарано.
"Що стосується питань мобілізації, то її не те, що треба посилювати, а повернути в ті межі, у ті рамки, які працювали раніше", – сказав Залужний.
Він зазначив, що це є проблемою для воїнів на передовій, які потребують ротацій.
"Просто треба повернути на ті межі, в яких вони працювали раніше", – наголосив воєначальник.
Щодо звільнення всіх обласних військкомів і впливу цього рішення на мобілізацію генерал заявив, що "це були професіонали, які знали, як це робити, а їх немає".
- 22 листопада голова фракції Слуга народу Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року.
- 24 листопада секретар РНБО Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.
- Того ж дня президент Зеленський провів засідання Ставки та доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.
- 7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців термінової служби. Усі три звернення передав прем'єру Шмигалю.
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