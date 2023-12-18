Мобілізація. Залужний: Потрібно повернути межі, які були раніше. Рекрутинг оцінювати зарано

Залужний заявив, що оцінювати рекрутинг ще зарано, а також згадав про необхідність ротації на фронті

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний прокоментував мобілізацію й нагадав про важливість заміни бійців на передовій. Про це він повідомив журналістам у кулуарах презентації Державного оператора тилу, цитує його агентство Інтерфакс-Україна.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, новий проєкт рекрутингу в Сили оборони поки що оцінювати зарано.

"Що стосується питань мобілізації, то її не те, що треба посилювати, а повернути в ті межі, у ті рамки, які працювали раніше", – сказав Залужний.

Він зазначив, що це є проблемою для воїнів на передовій, які потребують ротацій.

"Просто треба повернути на ті межі, в яких вони працювали раніше", – наголосив воєначальник.

Щодо звільнення всіх обласних військкомів і впливу цього рішення на мобілізацію генерал заявив, що "це були професіонали, які знали, як це робити, а їх немає".

22 листопада голова фракції Слуга народу Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року.

24 листопада секретар РНБО Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.

Того ж дня президент Зеленський провів засідання Ставки та доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.

7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців термінової служби. Усі три звернення передав прем'єру Шмигалю.

Читайте також: Демобілізація. Данілов анонсує остаточний звіт із "чіткими правилами"