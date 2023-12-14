Демобілізація. Данілов анонсує остаточний звіт із "чіткими правилами"

Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Остаточне рішення щодо демобілізації має бути готове найближчим часом. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв'ю la Repubblica.

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Журналіст зазначив, що в Україні "схоже, є проблеми з набором солдатів, а дружини місяцями протестують через те, що їхні близькі не повертаються додому", оскільки немає закону, який регулює службу на фронті у воєнний час.

"Президент Зеленський дав доручення відповідним інститутам зайнятися цим. Я думаю, що остаточний звіт буде опубліковано найближчим часом. І що будуть чіткі правила взаємодії", – відповів Данілов.

22 листопада Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року.

24 листопада Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.

Того ж дня Зеленський провів засідання Ставки й доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.

7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців строкової служби. Усі три звернення передав Шмигалю.

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