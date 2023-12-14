Демобілізація. Данілов анонсує остаточний звіт із "чіткими правилами"
Остаточне рішення щодо демобілізації має бути готове найближчим часом. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв'ю la Repubblica.
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Журналіст зазначив, що в Україні "схоже, є проблеми з набором солдатів, а дружини місяцями протестують через те, що їхні близькі не повертаються додому", оскільки немає закону, який регулює службу на фронті у воєнний час.
"Президент Зеленський дав доручення відповідним інститутам зайнятися цим. Я думаю, що остаточний звіт буде опубліковано найближчим часом. І що будуть чіткі правила взаємодії", – відповів Данілов.
- 22 листопада Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року.
- 24 листопада Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.
- Того ж дня Зеленський провів засідання Ставки й доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.
- 7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців строкової служби. Усі три звернення передав Шмигалю.
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