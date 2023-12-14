Демобилизация. Данилов анонсирует окончательный отчет с "четкими правилами"

Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Окончательное решение о демобилизации должно быть готово в ближайшее время. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью la Repubblica.

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Журналист отметил, что в Украине "похоже, есть проблемы с набором солдат, а жены месяцами протестуют из-за того, что их близкие не возвращаются домой", так как нет закона, регулирующего службу на фронте в военное время.

"Президент Зеленский дал поручение соответствующим институтам заняться этим. Я думаю, что окончательный отчет будет опубликован в ближайшее время. И что будут четкие правила взаимодействия", – ответил Данилов.

22 ноября Арахамия анонсировал большой законопроект о мобилизации, который, по его словам, может быть принят до конца года.

24 ноября Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.

В тот же день Зеленский провел заседание Ставки и поручил подготовить решение по мобилизации, демобилизации и ТЦК.

7 декабря Зеленский ответил на петиции о демобилизации, ротации и увольнении военнослужащих срочной службы. Все три обращения передал Шмыгалю.

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