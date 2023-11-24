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Данілов: Строковиків, термін служби яких закінчився, демобілізують найближчим часом

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24.11.2023, 19:20
Данілов: Строковиків, термін служби яких закінчився, демобілізують найближчим часом - Фото
Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Військових строкової служби, у яких закінчився термін, передбачений законом, демобілізують найближчим часом. Про це повідомив Українському радіо секретар РНБО Олексій Данілов.

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Як сказав Данілов, на сьогоднішньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача питанню демобілізації строковиків було приділено велику увагу.

"Що стосується мобілізації осіб, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці громадяни будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться, і ми розуміємо, скільки їх", – сказав Данілов.

Він зазначив, що якщо строковики, у яких закінчився термін служби, забажають залишитися в армії, вони зможуть зробити це, уклавши контракт, а решту демобілізують.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача і доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.

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Сергій Бережний
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