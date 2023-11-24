Данілов: Строковиків, термін служби яких закінчився, демобілізують найближчим часом

Військових строкової служби, у яких закінчився термін, передбачений законом, демобілізують найближчим часом. Про це повідомив Українському радіо секретар РНБО Олексій Данілов.

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Як сказав Данілов, на сьогоднішньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача питанню демобілізації строковиків було приділено велику увагу.

"Що стосується мобілізації осіб, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці громадяни будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться, і ми розуміємо, скільки їх", – сказав Данілов.

Він зазначив, що якщо строковики, у яких закінчився термін служби, забажають залишитися в армії, вони зможуть зробити це, уклавши контракт, а решту демобілізують.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача і доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.

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14 жовтня начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки та оновити свої дані, щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.

Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти, згідно із законом, кожен, хто перебуває на обліку.

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