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У ЗСУ відповіли на спекуляції довкола "служити доведеться всім". Йшлося про облік, не мобілізацію

Этот материал также доступен на русском
14.10.2023, 20:59
У ЗСУ відповіли на спекуляції довкола
Військовий шеврон з малим гербом України (Фото - depositphotos.com)

Військовозобов’язаних українців закликають особисто прийти до територіальних центрів комплектування і соцпідтримки передусім для того, щоб оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину наявних наразі в країні резервів. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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13 жовтня заступниця міністра оборони Наталія Калмикова заявила: "Потрібне розуміння, що країну доведеться захищати кожному з нас, а тому краще прийти [до ТЦК СП] самому, знайти підрозділ, у якому хочеш служити, це найкращий шлях".

Вона сказала про це в контексті необхідності унормувати питання обліку, однак цю заяву почали активно тиражувати в соцмережах, спекулюючи на темі нібито невідворотної для кожного мобілізації. Представника ЗСУ попросили внести ясність з цього питання.

Фітьо нагадав, що наразі мобілізації в Україні підлягають чоловіки від 18 до 60 років, які можуть за станом здоров’я проходити службу. Він наголосив, що обов’язок захищати свою країну прописаний в Конституції.

"І для того, щоб бути готовим виконувати свій обов’язок, необхідно з’явитись в свої ТЦК СП та оновити свої облікові дані. Тобто, якщо є якесь право на відстрочку – надати це право. Щоб ресурси, які зараз є в ТЦК СП, використовувати правильно. Адже, наприклад, людина є по базі у реєстрі є як військовозобов’язана і здорова, а вона має хворобу, але нічого не повідомила про це ТЦК. Відповідно, ми не знаємо цієї інформації, що людина вже не може проходити службу", – сказав Фітьо.

Він зазначив, що те саме стосується й обліку жінок з медичною освітою.

Коментуючи те, що з 1 жовтня 2023 року українські медикині обовʼязково мають стати на військовий облік, Фітьо сказав: "Насправді, для них не зміниться нічого. Жінки, які навчались у медичних вишах, мають медичну освіту, завжди були військовозобов’язаними".

Він зазначив, що медикиням потрібно стати на облік для того, щоб Україна знала, які в країні є резерви.

За його словами, ажіотаж навколо цього питання був штучно підігрітий – зокрема російською пропагандою, яка намагалась прирівняти облік до мобілізації.

"Мова йде не про фронт, мова взагалі не про мобілізацію. Мова про те, що зараз українська держава має чітко розуміти, якій в нас є резерв медичних працівників. І саме для того зараз наші жінки-медики стають всі на військовий облік", – сказав представник ЗСУ.

Фітьо також закликав українців "не читати якісь помийки з РФ" і довіряти лише офіційним джерелам.

  • Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що особа буде мобілізована, а процедуру оновлення даних повинен пройти за законом кожен, хто є на обліку.
  • 23 серпня Зеленський заявив, що військові звернулись до нього, щоб "дати можливість більше мобілізовувати".
  • 28 серпня тодішній міністр оборони Резніков сказав, що поточний мобілізаційний план ще не виконано, і наразі немає потреби оголошувати нову мобілізацію.

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Оксана Житнюк
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