Резніков про мобілізацію: Критичної ситуації немає, план ще не виконаний

Мобілізаційний план ще не виконаний, на сьогодні немає потреби оголошувати нову мобілізацію зі збільшення чисельності, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Наразі немає критичної ситуації, через яку довелось би збільшити мобілізаційний план, заявив він під час пресконференції, передає журналіст LIGA.net.

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Журналіст запитав, чи будуть збільшені мобілізаційні плани восени.

"Можу сказати, що той план мобілізації, який був затверджений Верховною Радою відповідно за поданням, він ще не виконаний. В хорошому сенсі. Це означає, що у нас немає сьогодні потреби оголошувати нову мобілізацію зі збільшення чисельності. Тобто в нас є ще ресурс з точки зору правового плану", – відповів міністр оборони.

У березні 2023 року він повідомив, що мобілізаційний план, затверджений на початку широкомасштабного вторгнення РФ, ще навіть не завершений.

На думку Резнікова, найближчими місяцями не стоятиме питання про збільшення планки мобілізації.

"Так, ми зазнаємо втрат, на жаль. Я не можу вам їх назвати, але вони кратно менші [ніж у] росіян. Але в нас є поранені, на жаль, є загиблі, тому поповнення втрат — це важлива історія", – зазначив він.

Резніков навів приклад морських піхотинців, які зробили "дуже серйозну справу" на півдні.

За його словами, у місцях, де ті виконують бойову роботу, вони теж зазнали втрат, тому необхідно робити відновлення.

"Тобто іде ротація підрозділів, бригад, батальйонів і відповідно — поповнення теж необхідне. Але сказати, що сьогодні в нас критична ситуація і нам треба збільшити – ні, такого немає", – підсумував міністр оборони.

30 травня Верховна Рада підтримала зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. 5 червня закон направили на підпис президенту, зараз він не підписаний.

У Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що особа буде мобілізована, а процедуру оновлення даних повинен пройти за законом кожен, хто є на обліку.

23 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що військові звернулись до нього, щоб "дати можливість більше мобілізовувати".

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