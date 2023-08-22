Рєзніков: Війна може бути довгою. Людям потрібна готовність битися, не відокремлюйтеся від ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для перемоги у війні проти Росії усі українці мають зберігати готовність боротися. Про це він повідомив на Форумі ветеранів, що транслювали в ефірі національного телемарафону.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, минулого року Україна мала завдання вижити, а тепер — перемогти.

"Це означає не просто звільнити всі території, а зробити так, щоб ворог ніколи навіть не подумав атакувати Україну знову. Багато хто у світі вважає, що це неможливо, але ми довели, що можливо все. У нас дуже сильний і підступний ворог, він вбиває жінок та дітей, війна може бути довгою, бо це довгий марафон", – сказав Резніков.

Він зазначив, що країна ще матиме болючі втрати, а щоб подолати росіян і не залишити війну наступним поколінням, люди повинні зберігати єдність і готовність боротися.

"Військові відчувають, що багато цивільних відокремлюють себе від армії. Через деякий час у кожного з нас серед родичів чи близьких друзів будуть ветерани. Кожен українець повинен усвідомлювати, що воїни вже пройшли те, що завтра проходитиме він", – заявив міністр.

Глава відомства наголосив, що українські бійці виграли час для цивільних.

"Щойно буде це усвідомлення, наші проблеми вирішуватимуться швидше. Буде менше розмов, що хтось не створений для війни. Загальна справа, спільна перемога. Мобілізація має бути справедливою, медицина доступною, нормальні програми пільг та підтримки", – резюмував він.

24 липня у Києві затримали колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн.

Протягом трьох місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військкомів в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.

Читайте також: "Приховувати не вдається". ДБР розслідує понад 100 справ про зловживання у військкоматах

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.