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"Приховувати вже не вдається". ДБР розслідує понад 100 справ про зловживання у військкоматах

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 22:20
Тетяна Сапьян (Скриншот)

Наразі українські правоохоронці розслідують понад 100 кримінальних проваджень щодо зловживань у військкоматах. Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

"З початку повномасштабного вторгнення був період часу, коли Бюро намагалось уникати таких досить чутливих тем, що стосувались кримінальних проваджень, в яких підозрюються або фігурують військовослужбовці, зокрема військкоми. Але на сьогодні ми можемо сказати, що приховувати вже не вдається, тому ми просто констатуємо факти, що наразі ДБР розслідує понад 100 кримінальних проваджень щодо зловживань у військкоматах", – сказала речниця ДБР.

Вона повідомила, що 21 особа вже отримала підозру. Вісім обвинувальних актів, у яких фігурують 16 осіб, вже спрямовано до суду.

Сапьян додала, що йдеться про випадки отримання хабарів у великих розмірах за "липові" довідки для уникнення чоловіками призовного віку мобілізації – наприклад, довідки про опікунство або інвалідність.

  • Сьогодні у Києві затримали колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн.
  • Протягом трьох місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військкомів в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.
  • Зеленський обіцяє результати комплексної перевірки військкоматів до кінця липня.
Оксана Житнюк
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