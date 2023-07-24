"Скрывать уже не удается". ГБР расследует более 100 дел о злоупотреблениях в военкоматах

В настоящее время украинские правоохранители расследуют более 100 уголовных производств о злоупотреблениях в военкоматах. Об этом в эфире телемарафона сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"С начала полномасштабного вторжения был период времени, когда Бюро пыталось избегать таких достаточно чувствительных тем, касающихся уголовных производств, в которых подозреваются или фигурируют военнослужащие, в том числе военкомы. Но на сегодня мы можем сказать, что скрывать уже не удается, поэтому мы просто констатируем факты, что в настоящее время ГБР расследует более 100 уголовных производств о злоупотреблениях в военкоматах", – сказала спикер ГБР.

Она сообщила, что 21 человек уже получил подозрение. Восемь обвинительных актов, в которых фигурируют 16 человек, уже направлены в суд.

Сапьян добавила, что речь идет о случаях получения взяток в крупных размерах за "липовые" справки для избежания мужчинами призывного возраста мобилизации – например, справки об опекунстве или инвалидности.

Сегодня в Киеве задержали бывшего начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении на 188 млн грн.

В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военкомов в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.

Зеленский обещает результаты комплексной проверки военкоматов до конца июля.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.