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Резников: Война может быть долгой. Людям нужна готовность сражаться, не отделяйтесь от ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 13:39
Резников: Война может быть долгой. Людям нужна готовность сражаться, не отделяйтесь от ВСУ - Фото
Алексей Резников (Фото: LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что для победы в войне против России все украинцы должны сохранять готовность сражаться. Об этом он сообщил на Форуме ветеранов, который транслировали в эфире национального телемарафона.

По его словам, в прошлом году у Украины была задача выжить, а теперь — победить. 

"Это значит не просто освободить все территории, а сделать так, чтобы враг никогда даже не подумал атаковать Украину снова. Многие в мире считают, что это невозможно, но мы доказали, что возможно все. У нас очень сильный и коварный враг, он убивает женщин и детей, война может быть долгой, потому что это долгий марафон", — сказал Резников.

Он отметил, что у страны еще будут болезненные потери, а чтобы одолеть россиян и не оставить войну следующим поколениям, люди должны сохранять единство и готовность сражаться. 

"Военные чувствуют, что многие гражданские отделяют себя от армии. Через некоторое время у каждого из нас среди родственников или близких друзей будут ветераны. Каждый украинец должен осознавать, что воины уже прошли то, что завтра будет проходить он", — заявил министр.

Глава ведомства подчеркнул, что украинские бойцы выиграли время для гражданских. 

"Как только будет это осознание, наши проблемы будут решаться быстрее. Будет меньше разговоров, что кто-то не создан для войны. Общее дело, общая победа. Мобилизация должна быть справедливой, медицина доступной, нормальные программы льгот и поддержки", — резюмировал он.

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Дмитрий Гриниченко
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Алексей Резниковвойнамобилизацияпотеривоенная помощь
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