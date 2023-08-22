Резников: Война может быть долгой. Людям нужна готовность сражаться, не отделяйтесь от ВСУ

Министр обороны Алексей Резников заявил, что для победы в войне против России все украинцы должны сохранять готовность сражаться. Об этом он сообщил на Форуме ветеранов, который транслировали в эфире национального телемарафона.

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По его словам, в прошлом году у Украины была задача выжить, а теперь — победить.

"Это значит не просто освободить все территории, а сделать так, чтобы враг никогда даже не подумал атаковать Украину снова. Многие в мире считают, что это невозможно, но мы доказали, что возможно все. У нас очень сильный и коварный враг, он убивает женщин и детей, война может быть долгой, потому что это долгий марафон", — сказал Резников.

Он отметил, что у страны еще будут болезненные потери, а чтобы одолеть россиян и не оставить войну следующим поколениям, люди должны сохранять единство и готовность сражаться.

"Военные чувствуют, что многие гражданские отделяют себя от армии. Через некоторое время у каждого из нас среди родственников или близких друзей будут ветераны. Каждый украинец должен осознавать, что воины уже прошли то, что завтра будет проходить он", — заявил министр.

Глава ведомства подчеркнул, что украинские бойцы выиграли время для гражданских.

"Как только будет это осознание, наши проблемы будут решаться быстрее. Будет меньше разговоров, что кто-то не создан для войны. Общее дело, общая победа. Мобилизация должна быть справедливой, медицина доступной, нормальные программы льгот и поддержки", — резюмировал он.

24 июля в Киеве задержали бывшего начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении на 188 млн грн.

В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военкомов в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.

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