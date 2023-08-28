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Резников о мобилизации: Критической ситуации нет, план еще не выполнен

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 19:20
Резников о мобилизации: Критической ситуации нет, план еще не выполнен - Фото
Алексей Резников (Фото: Минобороны)

Мобилизационный план еще не выполнен, на сегодняшний день нет необходимости объявлять новую мобилизацию по увеличению численности, сообщил министр обороны Алексей Резников . Пока нет критической ситуации, из-за которой пришлось бы увеличить мобилизационный план, заявил он во время пресс-конференции, передает журналист LIGA.net .

Журналист спросил, будут ли увеличены мобилизационные планы осенью.

"Могу сказать, что тот план мобилизации, который был утвержден Верховной Радой в соответствии с представлением, он еще не выполнен. В хорошем смысле. Это значит, что у нас нет сегодня необходимости объявлять новую мобилизацию по увеличению численности. То есть у нас есть еще ресурс по точки зрения правового плана", – ответил министр обороны.

В марте 2023 года он сообщил, что мобилизационный план, утвержденный в начале широкомасштабного вторжения РФ, еще даже не завершен .

По мнению Резникова, в ближайшие месяцы не будет стоять вопрос об увеличении планки мобилизации.

"Да, мы несем потери, к сожалению. Я не могу вам их назвать, но они кратно меньше [чем у] россиян, но у нас есть раненые, к сожалению, есть погибшие, поэтому пополнение потерь это важная история", – отметил он. .

Резников привел пример морских пехотинцев, которые сделали "очень серьезное дело" на юге.

По его словам, в местах, где те выполняют боевую работу, они тоже понесли потери, поэтому необходимо проводить восстановление.

"То есть ротация подразделений, бригад, батальонов и соответственно пополнение тоже необходимо. Но сказать, что сегодня у нас критическая ситуация и нам нужно увеличить – нет, такого нет", – подытожил министр обороны.

  • 30 мая Верховная Рада поддержала уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. 5 июня закон направили на подпись президенту, сейчас он не подписан.
  • В Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что лицо будет мобилизовано, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый находящийся на учете.
  • 23 августа президент Владимир Зеленский заявил, что военные обратились к нему, чтобы "дать возможность больше мобилизовывать".

Читайте также: Резников: Война может быть долгой. Людям нужна готовность сражаться, не отделяйтесь от ВСУ

Артём Джерипа, Юрий Смирнов
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Алексей Резниковвойнаминоборонымобилизация
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