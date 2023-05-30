Рада поддержала уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет
30.05.2023, 14:17
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Верховная Рада 30 мая поддержала уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил парламентарий Ярослав Железняк.
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За соответствующий законопроект №9281 свой голос отдали 304 нардепа.
Теперь предельный возраст пребывания граждан на военном учете призывников уменьшился на два года – с 27 до 25.
Инициатором законопроекта был премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Как отметили в Минобороны, изменения продиктованы тем, что во время действия правового режима военного положения отсутствует необходимость пребывания граждан на военном учете призывников до 27 лет.
В ведомстве объяснили, что:
- пребывание граждан на военном учете до 27 лет и необходимость ежегодного прибытия их в ТЦК, чтобы подтвердить право отсрочки от призыва и прохождения медосмотров приводит к значительным финансовым расходам;
- длительное пребывание на военном учете во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено в военную службу по призыву во время мобилизации.
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