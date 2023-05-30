Рада поддержала уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет

Верховная Рада 30 мая поддержала уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил парламентарий Ярослав Железняк.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

За соответствующий законопроект №9281 свой голос отдали 304 нардепа.

Теперь предельный возраст пребывания граждан на военном учете призывников уменьшился на два года – с 27 до 25.

Инициатором законопроекта был премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как отметили в Минобороны, изменения продиктованы тем, что во время действия правового режима военного положения отсутствует необходимость пребывания граждан на военном учете призывников до 27 лет.

В ведомстве объяснили, что:

пребывание граждан на военном учете до 27 лет и необходимость ежегодного прибытия их в ТЦК, чтобы подтвердить право отсрочки от призыва и прохождения медосмотров приводит к значительным финансовым расходам;

длительное пребывание на военном учете во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено в военную службу по призыву во время мобилизации.

Новость дополняется...

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.