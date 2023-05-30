Рада підтримала зменшення призовного віку з 27 до 25 років

Верховна Рада 30 травня підтримала зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив парламентар Ярослав Железняк.

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За відповідний законопроєкт №9281 свій голос віддали 304 нардепи.

Відтепер граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників зменшився на два роки – з 27 до 25.

Ініціатором законопроєкту був прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як зазначили у Міністерстві оборони, зміни продиктовані тим, що під час дії правового режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років.

У відомстві пояснили, що:

перебування громадян на військовому обліку до 27 років і необхідність щорічного прибуття їх до ТЦК, щоб підтвердити право на відстрочку від призову та проходження медоглядів призводить до значних фінансових витрат;

тривале перебування на військовому обліку під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних громадян, які не мають статусу військовозобов'язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.

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