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Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжены до августа – решение Рады

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 16:20
Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжены до августа – решение Рады - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Верховная Рада продлила действие всеобщей мобилизации и военного положения в Украине еще на три месяца. Соответствующее решение депутаты приняли на заседании парламента, сообщил нардеп Ярослав Железняк (Голос).

Действие законов продлевается с 19 мая по 19 августа сроком на 90 дней. 
Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжены до августа – решение Рады
Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжены до августа – решение Рады

Решение поддержал 281 народный депутат.

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжены до августа – решение Рады

Ранее законопроекты президента Владимира Зеленского о продлении мобилизации и военного положения одобрил комитет Рады по обороне.

Недавно министр обороны Алексей Резников заявил, что Зеленский рекомендовал главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному отправлять сотрудников территориальных центров комплектования (бывшие военкоматы) на фронт, а вместо них набирать бойцов с ранениями.

  • 16 февраля 2023 года в ВСУ разъяснили, кого мобилизуют и что может быть за неявку по повестке.
  • 18 марта заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что повестки через приложение Дия не выдают, и этот вопрос не обсуждается.
  • Резников заявлял, что план мобилизации, утвержденный в начале широкомасштабного вторжения, еще даже не завершен.

Читайте также: Мобилизация: в Раде недовольны некоторыми методами военкоматов, обсудят с военными

Дмитро Гриниченко, Наталія Медведєва
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верховная рада Владимир Зеленский война мобилизация военное положение
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