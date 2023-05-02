Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжены до августа – решение Рады

Верховная Рада продлила действие всеобщей мобилизации и военного положения в Украине еще на три месяца. Соответствующее решение депутаты приняли на заседании парламента, сообщил нардеп Ярослав Железняк (Голос).

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Действие законов продлевается с 19 мая по 19 августа сроком на 90 дней.

Решение поддержал 281 народный депутат.

Ранее законопроекты президента Владимира Зеленского о продлении мобилизации и военного положения одобрил комитет Рады по обороне.

Недавно министр обороны Алексей Резников заявил, что Зеленский рекомендовал главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному отправлять сотрудников территориальных центров комплектования (бывшие военкоматы) на фронт, а вместо них набирать бойцов с ранениями.

16 февраля 2023 года в ВСУ разъяснили, кого мобилизуют и что может быть за неявку по повестке.

18 марта заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что повестки через приложение Дия не выдают, и этот вопрос не обсуждается.

Резников заявлял, что план мобилизации, утвержденный в начале широкомасштабного вторжения, еще даже не завершен.

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Дмитро Гриниченко , Наталія Медведєва

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