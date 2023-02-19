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Мобилизация: В Раде недовольны некоторыми методами военкоматов, обсудят с военными

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2023, 16:55
Мобилизация: В Раде недовольны некоторыми методами военкоматов, обсудят с военными - Фото
Федор Вениславский (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Депутаты пригласили ответственных за мобилизацию из военного руководства на заседание комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке. Об этом представитель президента в Раде Федор Вениславский сообщил Укринформу.

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Вениславский сказал, что некоторые методы мобилизации "не удовлетворяют" членов оборонного комитета ВР, и что на следующей неделе пройдет заседание комитета, на котором планируется заслушать ответственных за мобилизационные мероприятия руководителей ВСУ. Будут обсуждаться резонансных случаи, когда представители военкоматов вручали повестки буквально на улице, иногда даже с применением силы.

Он привел в пример случай, когда одному из членов оборонного комитета Рады также вручили повестку прямо на улице, и подчеркнул, что "это не вполне квалифицированная процедура".

Вениславский отметил, что по итогам заседания комитета будут выработаны рекомендации Кабмину для "определения четких границ, в пределах каких представители военкоматов могут действовать, а в каких – нет".

  • 7 февраля Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней – до конца весны.
Сергій Бережний
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