Рада продлила военное положение и мобилизацию до конца весны

Верховная Рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

За постановления №8419 и №84200, инициатором которых был президент Владимир Зеленский, проголосовали 348 и 344 нардепа соответственно.

Военное положение и мобилизация продлены на 90 суток с 19 февраля.

Сегодняшнее голосование за продление срока действия военного положения является уже шестым с начала полномасштабной войны.

Также на сегодняшнем заседании Рада назначила Василия Малюка главой СБУ, и Игоря Клименко – министром внутренних дел.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.