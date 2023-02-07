Рада продлила военное положение и мобилизацию до конца весны
07.02.2023, 11:56
Военный шеврон с малым гербом Украины (Фото - depositphotos.com)
Верховная Рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
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За постановления №8419 и №84200, инициатором которых был президент Владимир Зеленский, проголосовали 348 и 344 нардепа соответственно.
Военное положение и мобилизация продлены на 90 суток с 19 февраля.
Сегодняшнее голосование за продление срока действия военного положения является уже шестым с начала полномасштабной войны.
- Также на сегодняшнем заседании Рада назначила Василия Малюка главой СБУ, и Игоря Клименко – министром внутренних дел.
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