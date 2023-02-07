Малюк назначен главой СБУ
Верховная Рада поддержала назначение Василия Малюка главой Службы безопасности Украины. Проект постановления №8425 поддержали 324 нардепа.
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Результаты голосования по фракциям:
→ Слуга народа – 226;
→ Европейская солидарность – 0;
→ Батькивщина – 18;
→ Платформа за жизнь и мир – 19;
→ За будущее – 12;
→ Голос – 0;
→ Довира – 15;
→ Восстановление Украины – 17;
→ внефракционные – 17.
Малюк возглавлял СБУ в статусе исполняющего обязанности с июля 2022 года, когда с должности ушел Иван Баканов. До этого он работал заместителем и первым заместителем главы СБУ.
Вчера президент Владимир Зеленский официально внес в Раду кандидатуру Малюка на должность главы СБУ.
- Несколько лет назад Зеленский уволил Малюка с должности первого заместителя главы спецслужбы и начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Тогда это объяснялось необходимостью активизации борьбы с контрабандой, темпы которой не устраивали президента. Вскоре Малюка вернули к руководству СБУ.
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