Малюк назначен главой СБУ

Верховная Рада поддержала назначение Василия Малюка главой Службы безопасности Украины. Проект постановления №8425 поддержали 324 нардепа.

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Результаты голосования по фракциям:



→ Слуга народа – 226;

→ Европейская солидарность – 0;

→ Батькивщина – 18;

→ Платформа за жизнь и мир – 19;

→ За будущее – 12;

→ Голос – 0;

→ Довира – 15;

→ Восстановление Украины – 17;

→ внефракционные – 17.

Малюк возглавлял СБУ в статусе исполняющего обязанности с июля 2022 года, когда с должности ушел Иван Баканов. До этого он работал заместителем и первым заместителем главы СБУ.

Вчера президент Владимир Зеленский официально внес в Раду кандидатуру Малюка на должность главы СБУ.

Несколько лет назад Зеленский уволил Малюка с должности первого заместителя главы спецслужбы и начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Тогда это объяснялось необходимостью активизации борьбы с контрабандой, темпы которой не устраивали президента. Вскоре Малюка вернули к руководству СБУ.

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Оксана Житнюк

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