Временно исполняющим обязанности главы СБУ назначен Василий Малюк

Президент Владимир Зеленский после отстранении Ивана Баканова от должности главы Службы безопасности Украины назначил временно исполняющим обязанности главы СБУ Василия Малюка, который был первым заместителем Баканова. Указ опубликован на сайте президента.

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Сегодня, 18 июля, на сайте главы государства появился указ о назначении Малюка временно исполняющим обязанности главы СБУ.

28 февраля 2022-го Зеленский уволил Малюка с поста замглавы МВД и назначил его замглавы СБУ, а 3 марта - первым замглавы. Заместителем Монастырского он успел проработать всего две недели.

До этого Малюк уже занимал должность первого замглавы спецслужбы, начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. 26 июля 2021 года Зеленский уволил Малюка и еще четырех руководителей СБУ. Зеленский объяснял кадровые перестановки в СБУ необходимостью активизации борьбы с контрабандой, темпы которой не устраивали президента.

В начале сентября 2021-го Украинская правда писала, что Малюк был замечен среди гостей на дне рождения замглавы Офиса президента Олега Татарова. По данным издания, на праздник съехались топ-чиновники правоохранительных ведомств, в том числе и связанные с расследованием дела против него. Сам Татаров сказал, что не видит в этом конфликта интересов.

24 июня американское издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что Зеленский хочет отправить Баканова в отставку, потому что якобы из-за предателей в СБУ российским войскам удалось закрепиться в Херсоне.

27 июня Зеленский опроверг слухи о том, что он хочет уволить Баканова.

Вчера на сайте Зеленского появились указы об отстранении Баканова от должности главы СБУ, отстранении Венедиктовой от должности главы Офиса генпрокурора и назначении исполняющим обязанности генпрокурора Алексея Симоненко.

Зеленский объяснил отстранение глав СБУ и ОГП большим количеством предателей в органах.

Оксана Житнюк

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