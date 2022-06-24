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Зеленский хочет уволить Баканова с поста главы СБУ – Politico

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 09:47
Зеленский хочет уволить Баканова с поста главы СБУ – Politico - Фото
Володимир Зеленський та Іван Баканов (фото - СБУ)

Президент Владимир Зеленский якобы хочет отправить в отставку главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех близких к президенту чиновников и одного западного дипломата, который консультировал Киев по реформе СБУ.

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Один из источников из окружения Зеленского сказал, что Банковая недовольна Бакановым и работает над его заменой. По словам источника, в главе СБУ не устраивают управленческие навыки. "Сейчас нам нужны навыки антикризисного управления, которых, как мы думаем, у него нет", – сказал источник.

По словам источников, озабоченность вызывает не только сам Баканов, но и действия некоторых топ-лиц СБУ в начале широкомасштабного вторжения РФ. В частности это касается троих:

– Экс-главы Херсонского управления СБУ генерала Сергея Криворучко. По утверждению украинских властей, он приказал офицерам эвакуироваться из города во время российского штурма вопреки приказу Зеленского.

– Помощника Криворучко, полковника Игоря Садохина. По данным украинских властей, выдал россиянам расположение минных полей и наводил их авиацию.

– Экс-главы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Выехал из Украины за несколько часов до широкомасштабного вторжения РФ. Задержан в Сербии. Зеленский назвал его и Криворучко "предателями", а также лишил их званий.

Захват Херсона позволил российским силам закрепиться на юге Украины, отмечают журналисты. "За это кто-то должен пострадать", – отметил источник издания, намекнув на Баканова.

В СБУ отказались комментировать LIGA.net публикацию Politico. LIGA.net также обратилась за комментарием в Офис президента.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский сбу Херсон Иван Баканов андрей наумов игорь садохин сергей криворучно
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