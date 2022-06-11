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Сербия подтвердила задержание экс-начальника в СБУ Наумова

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 19:34
Сербия подтвердила задержание экс-начальника в СБУ Наумова - Фото
Андрей Наумов (Фото: Радио Свобода)

Министерство внутренних дел Сербии сообщило о задержании гражданина Украины А.Н. 1982 года рождения, подозреваемого в отмывании денег. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на заявление министерства и сообщений в сербских СМИ, которые подтверждают, что речь идет об Андрее Наумове, бывшем руководителе отдела внутренней безопасности в Службе безопасности Украины.  

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Наумова и его водителя, гражданина Германии, задержали на границе с Северной Македонией. В машине обнаружено 600 000 евро, $125 000 и два ценных изумруда. По закону им назначили предварительное заключение сроком на 48 часов.  

Наумов не обратился за помощью в консульство.  

В Радио Свобода отмечают, что сербская пресса спекулирует на том, что Наумов может передать спецслужбам информацию о работе СБУ. Ведь сербский министр внутренних дел Александр Вулин тесно сотрудничает с МВД России и выступает за расширение отношений с Москвой в сфере безопасности.  

Наумов уехал из Украины 23 февраля, за несколько часов до начала российской агрессии. 31 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лишил его звания бригадного генерала.  

Наумов – фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Он фигурировал в расследовании Схем о приобретении элитного имущества, не сопоставимого с официальными доходами госслужащего. 

Во второй половине марта по нескольким адресам Наумова прошли обыски. Как установили Схемы, это связано с расследованием ГБР, начатым в рамках дела по статье о госизмене, в котором фигурирует Наумов. 

Андрей Наумов пришел в СБУ вскоре после того, как его возглавил Иван Баканов в 2019 году. Впоследствии возглавил направление внутренней безопасности ведомства, в результате чего Управление ВБ изменило статус на Главное управление, что дало тогда его руководителю новые полномочия и влияние на службе. 

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Роман Брыль
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госизмена сербия схемы генерал СБУ андрей наумов
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