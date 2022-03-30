UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бывший топ-чиновник СБУ выехал из Украины накануне войны, против него открыто дело – Схемы

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 00:47
Бывший топ-чиновник СБУ выехал из Украины накануне войны, против него открыто дело – Схемы - Фото
Андрей Наумов (Фото: Радио Свобода)

Бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ, бригадный генерал Андрей Наумов, выехал из Украины накануне полномасштабного вторжения армии РФ. Сейчас его деятельность расследуют правоохранители по статье о госизмене. Об этом сообщают Схемы со ссылкой на независимых друг от друга источников среди правоохранителей.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Редакция Схем напоминает, что Наумов – фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Он фигурировал в расследовании Схем о приобретении элитного имущества, не сопоставимого с официальными доходами госслужащего.

По данным журналистов Схем, Наумов в сопровождении нескольких человек покинул Украину 23 февраля. Его семья уехала раньше.

Во второй половине марта по нескольким адресам Наумова прошли обыски. Как установили Схемы, это связано с расследованием ГБР, начатым в рамках дела по статье о госизмене, в котором фигурирует Наумов.

Как сообщается, обыски провели по нескольким адресам, в том числе тем, о которых говорилось в журналистском расследовании Схем об элитной недвижимости в то время высокопоставленного чиновника СБУ: в квартире в ЖК Alter Ego в центре Киева и поселке Гребенки неподалеку от столицы. Эта недвижимость записана на его близких.

По данным Схем, в ходе обысков выяснилось, что недвижимость Наумова охраняют сотрудники СБУ. Вероятно, эта охрана предоставлена ​​в рамках уголовного производства от 2021 года по возможной подготовке покушения на убийство Наумова.

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
андрей наумов сбу госизмена
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 