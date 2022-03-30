Бывший топ-чиновник СБУ выехал из Украины накануне войны, против него открыто дело – Схемы

Бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ, бригадный генерал Андрей Наумов, выехал из Украины накануне полномасштабного вторжения армии РФ. Сейчас его деятельность расследуют правоохранители по статье о госизмене. Об этом сообщают Схемы со ссылкой на независимых друг от друга источников среди правоохранителей.

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Редакция Схем напоминает, что Наумов – фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Он фигурировал в расследовании Схем о приобретении элитного имущества, не сопоставимого с официальными доходами госслужащего.

По данным журналистов Схем, Наумов в сопровождении нескольких человек покинул Украину 23 февраля. Его семья уехала раньше.

Во второй половине марта по нескольким адресам Наумова прошли обыски. Как установили Схемы, это связано с расследованием ГБР, начатым в рамках дела по статье о госизмене, в котором фигурирует Наумов.

Как сообщается, обыски провели по нескольким адресам, в том числе тем, о которых говорилось в журналистском расследовании Схем об элитной недвижимости в то время высокопоставленного чиновника СБУ: в квартире в ЖК Alter Ego в центре Киева и поселке Гребенки неподалеку от столицы. Эта недвижимость записана на его близких.

По данным Схем, в ходе обысков выяснилось, что недвижимость Наумова охраняют сотрудники СБУ. Вероятно, эта охрана предоставлена ​​в рамках уголовного производства от 2021 года по возможной подготовке покушения на убийство Наумова.

23 января 2021 года СБУ заявила о задержании полковника СБУ Юрия Расюка, который якобы готовил убийство генерала Наумова по заказу экс-замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного. Организатор якобы предлагал за убийство $50 000.

23 июля сообщалось, что Наумов лишился должности начальника Управления внутренней безопасности.

Наталия Медведева

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