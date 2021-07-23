Зеленский уволил замглавы СБУ Баранецкого. Генерал Наумов тоже без должности – источник

Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы СБУ Руслана Баранецкого. Также должности лишился генерал Службы безопасности Украины, начальник Управления внутренней безопасности Андрей Наумов. Об этом сообщил источник LIGA.net в спецслужбе.

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"Уволены Андрей Наумов и Руслан Баранецкий", – сообщил LIGA.net собеседник в СБУ.

Андрей Наумов фигурировал в скандале с покушением. По данным суда, план убийства генерала готовился с мая 2020 года. "Бюджет" преступления составлял $50 000. В "заказе" Наумова подозревают экс-замглаву СБУ Дмитрия Нескоромного. Мотивом заказа убийства в СБУ называли то, что Наумов якобы был единственным препятствием для получения бывшим первым замом Нескоромным высокой должности в руководстве украинской спецслужбы. Исполнителем преступления должен был стать полковник СБУ Юрий Расюк. Несколько недель назад в Печерском суде Киева заявили, что Расюк пошел на сделку со следствием и признал вину. Его приговорили к пяти годам заключения, однако он освобожден от наказания с испытательным сроком на три года. Местонахождение Нескоромного неизвестно, он объявлен в розыск.

Руслан Баранецкий – первый заместитель главы СБУ Ивана Баканова. Он был назначен на должность в июне 2019 года. По данным некоторых источников, именно Баранецкий и представитель Главного управления разведки Василий Бурба год назад сообщили Зеленскому о финальной стадии операции с вагнеровцами и выступали против ее переноса.

Также сегодня президент Владимир Зеленский сменил руководство Службы внешней разведки, уволив Валерия Кондратюка и назначив на эту должность экс-заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко.

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Оксана Житнюк

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