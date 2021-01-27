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"Сдохнет – мне не жалко". СБУ опубликовала переговоры о покушении на генерала Наумова

27.01.2021, 20:13
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

СБУ сообщила бывшему первому заместителю главы ведомства Дмитрию Нескоромному о подозрении в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.

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Нескоромный разыскивается для проведения допроса и вручения ходатайства об избрании меры пресечения.

Главное следственное управление СБУ, которое осуществляет досудебное расследование этого преступления, установило, что Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили лишить жизни начальника ГУВБ СБУ Андрея Наумова.

По версии следствия, основным мотивом преступления стало то, что Наумов был препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве службы, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ.

Фигуранты дела разработали детальный план посягательства на жизнь Наумова. Для его выполнения Расюк в течение октября 2020 – января 2021 подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирования, организовал слежку за Наумовим. Это также подтверждено материалами дела и соответствующими аудио записями, говорят в СБУ.

Несмотря на принятые фигурантами меры конспирации, сотрудники службы задокументировали их противоправную деятельность и предотвратили совершение заказного убийства.

Во время очередной передачи денежных средств задержан Расюк, которому 23 января Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в СБУ.

Служба опубликовала видео- и фотоматериалы, подтверждающие подготовку преступления.

23 января стало известно о задержании Расюка.

Вадим Ребрина
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