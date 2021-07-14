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Покушение на генерала. Полковник СБУ пошел на сделку со следствием и получил условный срок

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 11:15
Покушение на генерала. Полковник СБУ пошел на сделку со следствием и получил условный срок - Фото
Задержание Расюка (фото - Цензор.нет)

Полковник СБУ Юрий Расюк пошел на сделку со следствием и признал вину в деле о подготовке покушения на генерала Андрея Наумова, главы внутренней безопасности СБУ. Расюк получил условный срок, говорится в приговоре Печерского суда Киева от 8 июля.

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По данным суда, план покушения на Наумова готовился с мая 2020 года, планируемый бюджет преступления составлял $50 000. Расюк выполнял роль подстрекателя и пособника по заданию Лица_1 (как пишет Судебный репортер, речь идет о подозреваемом по делу экс-замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного), в частности подыскал исполнителя, давал ему указания и деньги за слежку за Наумовым, сказано в приговоре.

Расюка задержали 22 января 2021-го. По данным суда, в тот день он у ЖК PecehSKY в Киеве передавал исполнителю $4000, которые предварительно получил от заказчика покушения.

11 июня 2021 года Расюк заключил сделку со следствием о признании вины, говорится в приговоре. Он также согласился сотрудничать с правоохранителями в раскрытии преступления.

В итоге суд признал его виновным в подготовке покушения на сотрудника правоохранительных органов и незаконном обращении с оружием (в его машине также нашли карабин, на который не было разрешения). Расюк приговорен к пяти годам заключения, однако он освобожден от наказания с испытательным сроком на три года.

  • 27 января СБУ заявила, что сообщила о подозрении Нескоромному. Его местонахождение неизвестно, он объявлен в розыск. Также ведомство опубликовало записи разговоров Нескоромного, якобы подтверждающие подготовку преступления.
  • 9 февраля Нескоромный опубликовал в Telegram видео с заявлениями о якобы "коррупции в высших эшелонах власти" и заявил, что ведет переговоры с европейскими правоохранителями. Каких-либо доказательств своих слов не предоставил. В СБУ назвали его заявления манипуляцией.

Читайте также статью LIGA.net по этому делу: Разборки в СБУ. Что происходит в ведомстве Баканова и при чем здесь "консерва Богдана"

Марк Сировой
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сбу покушение генерал Дмитрий Нескоромный андрей наумов Юрий Расюк
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