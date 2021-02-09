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СБУ о появлении Нескоромного в сети: Эти заявления – манипуляция

09.02.2021, 15:05
СБУ о появлении Нескоромного в сети: Эти заявления – манипуляция - Фото
Дмитрий Нескоромный (скриншот видео Дмитро Нескоромний, Telegram).

Подозреваемый в организации покушения на генерала Андрея Наумова экс-замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный опубликовал в Telegram видео с заявлениями о якобы "коррупции в высших эшелонах власти". В СБУ назвали его заявления манипулятивными.

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Судя по видео, Нескоромный читал текст по бумажке. Он сказал, что не проведет завтра пресс-конференцию, так как был объявлен в международный розыск и юристы посоветовали изменить стратегию защиты.

Нескоромный заверил, что ведет переговоры с европейскими правоохранителями – и уже получил предложения, на которые не может согласиться как "действующий сотрудник СБУ". При этом он готов предоставить европейцам данные о якобы "коррупции в высших эшелонах власти". Нескоромный утверждает, что располагает данными о "выводе денег из госбанков", "разворовывании международной помощи".

Он также заявил, что СБУ якобы "не работает в интересах страны", а глава спецслужбы Иван Баканов "не контролирует ситуацию". Нескоромный утверждал, что многие сотрудники якобы завербованы иностранными разведками, занимаются "торговлей данными, контрабандой и транзитом наркотиков".

Нескоромный не предоставил никаких доказательств, которые могли бы подтвердить его слова. Он лишь сказал, что "найдет способ их обнародовать".

В пресс-службе СБУ в комментарии LIGA.net подтвердили, что Нескоромный объявлен в региональный, межгосударственный и международный розыск. Там также сказали, что не намерены комментировать "заявления манипулятивного характера" Нескоромного.

"Тем более, когда он является фигурантом резонансных уголовных дел, а по обнародованным в СМИ материалам – еще и имеет пророссийские и пропутинские взгляды. Поэтому любые такого рода заявления следует рассматривать исключительно через эту призму", – отреагировали в СБУ.

  • 23 января 2021-го СБУ заявила о задержании сотрудника штаба антитеррористического центра при СБУ Юрия Расюка, который якобы готовил убийство генерала Наумова по заказу Нескоромного. Организатор якобы предлагал за убийство $50 000. Суд арестовал Расюка на два месяца без права выхода по залог.
  • 27 января СБУ заявила, что сообщила о подозрении Нескоромному. Он объявлен в розыск. Также ведомство опубликовало записи разговоров Нескоромного, якобы подтверждающие подготовку преступления. 

Читайте также статью LIGA.net по этому делу: Разборки в СБУ. Что происходит в ведомстве Баканова и при чем здесь "консерва Богдана"

Марк Сировой, Юрий Смирнов
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сбу покушение Иван Баканов Дмитрий Нескоромный андрей наумов
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