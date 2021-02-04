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Дело о покушении на генерала. Суд разрешил задержать экс-замглавы СБУ Нескоромного

04.02.2021, 12:42
Дело о покушении на генерала. Суд разрешил задержать экс-замглавы СБУ Нескоромного - Фото
Дмитрий Нескоромный (скриншот сайта МВД)

Суд разрешил задержать бывшего первого замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации покушения на начальника внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова. Об этом говорится в информационной системе МВД о разыскиваемых лицах.

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В базе указано, что есть решение суда о разрешении на задержание Нескоромного с целью привода.

Там также отмечается, что Нескоромный пропал 29 января, и фигурирует в уголовном дела по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя (ч. 1 ст. 348).

  • 23 января СБУ заявила о задержании сотрудника штаба антитеррористического центра при СБУ Юрия Расюка, который якобы готовил убийство генерала Наумова по заказу Нескоромного. Организатор якобы предлагал за убийство $50 000Суд арестовал Расюка на два месяца без права выхода по залог.
  • 27 января СБУ заявила, что сообщила о подозрении Нескоромному. Он объявлен в розыск. Также ведомство опубликовало записи разговоров Нескоромного, якобы подтверждающие подготовку преступления. 
  • 29 января журналист Юрий Бутусов сообщил, что Расюк пошел на соглашение со следствием и даст показания против Нескоромного.

Читайте также статью LIGA.net по этому делу: Разборки в СБУ. Что происходит в ведомстве Баканова и при чем здесь "консерва Богдана"

Марк Сировой
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