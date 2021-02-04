Дело о покушении на генерала. Суд разрешил задержать экс-замглавы СБУ Нескоромного
04.02.2021, 12:42
Дмитрий Нескоромный (скриншот сайта МВД)
Суд разрешил задержать бывшего первого замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации покушения на начальника внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова. Об этом говорится в информационной системе МВД о разыскиваемых лицах.
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В базе указано, что есть решение суда о разрешении на задержание Нескоромного с целью привода.
Там также отмечается, что Нескоромный пропал 29 января, и фигурирует в уголовном дела по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя (ч. 1 ст. 348).
- 23 января СБУ заявила о задержании сотрудника штаба антитеррористического центра при СБУ Юрия Расюка, который якобы готовил убийство генерала Наумова по заказу Нескоромного. Организатор якобы предлагал за убийство $50 000. Суд арестовал Расюка на два месяца без права выхода по залог.
- 27 января СБУ заявила, что сообщила о подозрении Нескоромному. Он объявлен в розыск. Также ведомство опубликовало записи разговоров Нескоромного, якобы подтверждающие подготовку преступления.
- 29 января журналист Юрий Бутусов сообщил, что Расюк пошел на соглашение со следствием и даст показания против Нескоромного.
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