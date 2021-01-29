Покушение на генерала СБУ Наумова: подозреваемый согласился "сдать" заказчика – Бутусов

Полковник СБУ Юрий Расюк пошел на соглашение со следствием и даст показания против бывшего первого заместителя главы ведомства Дмитрия Нескоромного, которого СБУ подозревает в организации покушения на начальника главного управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источник.

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Журналист пишет, что его источник был сегодня на закрытом заседании суда, где избирали меру пресечения для Расюка, который, по версии следствия, участвовал в организации покушения на Наумова. Вместе с тем, 27 января СБУ сообщала, что суд отправил Расюка в СИЗО еще 23 января.

По данным источника Бутусова, Расюк сегодня в суде заявил, что заказчиком покушения был Нескоромный.

"Расюк заявил, что пошел на соглашение со следствием и даст показания для полного разоблачения своего друга Нескоромного. Расюк рассказал о деталях суперскандального дела и подтвердил выдвинутые против него подозрения", – написал журналист.

Также, по его информации, показания дал свидетель в деле Олег Поскотинин, которому Расюк якобы предложил стать исполнителем покушения.

Кроме того, Бутусов утверждает, что Нескоромный лично контактировал с президентом Владимиром Зеленским — он якобы рассматривался как кандидат на пост главы СБУ. 20 января, по данным журналиста, Нескоромный посетил Офис президента, после чего скрылся от наружного наблюдения СБУ. Местонахождение Нескоромного на данный момент неизвестно, пишет Бутусов.

Он также сообщил, что неизвестные, имеющие доступ к материалам следствия, опубликовали сегодня документы расследования, включая прослушку разговоров Нескоромного и Расюка, а также запись, где полковник СБУ говорит с кем-то из Москвы о том, что каждый год смотрит новогодние поздравления президента РФ Владимира Путина.

Записи разговоров опубликовала Украинская правда. Нескоромный, как утверждает издание, говорил по телефону с двумя мужчинами, которых следствие обозначает как "М" и "Владыка". Бывший замглавы СБУ, в частности, поздравляет одного из собеседников с Новым годом "по московскому времени". Другому мужчине Нескоромный говорит, что не посмотрел "Владимира Владимировича", которого называет "красавцем", беспокоится о статусе Украинской православной церкви Московского патриархата и передает привет "московской семье".

Бутусов отмечает также, что некая бельгийская общественная организация на своем сайте разместила анонс запланированной на 2 февраля пресс-конференции Нескоромного.

23 января СБУ заявила о задержании сотрудника штаба антитеррористического центра при СБУ, который якобы готовил убийство по заказу другого работника СБУ. Организатор предлагал за убийство $50 000.

Журналист Юрий Бутусов сообщил фамилии. По его словам, задержан полковник СБУ Юрий Расюк, который якобы готовился убить начальника главного управления внутренней безопасности службы, генерала Андрея Наумова. Заказчиком, по словам журналиста, может быть экс-первый замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный.

Суд арестовал Расюка на два месяца без права залога. Следователи в ходатайстве о мере пресечения для Расюка отметили, что якобы допускалась смерть Наумова. LIGA.net не исключает, что задача именно убить Наумова не озвучивалась, а стала лишь интерпретацией следователей.

не исключает, что задача именно убить Наумова не озвучивалась, а стала лишь интерпретацией следователей. В окружении главы СБУ Ивана Баканова, по мнению Бутусова, идут "криминальные разборки между группами влияния". В экономических подразделениях СБУ якобы существует практика вымогательства. И именно борьба за это стала причиной скандала.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что за Нескоромным якобы стоит экс-глава ОП Андрей Богдан. По словам Подоляка, осенью 2019 года Богдан якобы лоббировал назначение Нескоромного первым замом главы СБУ, подчинив ему борьбу с коррупцией и оргпреступностью. Нескоромный якобы хотел вернуться в СБУ, но ему мешал Наумов.

27 января СБУ заявила, что сообщила о подозрении Нескоромному. Он объявлен в розыск. Также ведомство опубликовало записи разговоров Нескоромного, подтверждающие подготовку преступления.

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Вадим Ребрина

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