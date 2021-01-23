Подготовка убийства генерала. Исполнителю предлагали $50 000, имел место сговор – СБУ

В Службе безопасности Украины предупредили заказное убийство генерала СБУ – один из организаторов был задержан и арестован. По предварительным данным, это был сговор нескольких лиц, сообщили во время пресс-брифинга в СБУ.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Задержание произошло 22 января во время передачи части денег за услуги по подготовке преступления. Задержан был сотрудник Штаба антитеррористической центра при СБУ – как сообщалось ранее, это мог быть полковник Альфа Андрей Расюк.

По информации следователей, план возможного преступления разрабатывался несколькими людьми, после чего организатор подыскал исполнителя и предложил за совершение убийства $50 000.

В СБУ отметили, что это дело "не является какими-то разборками между сотрудниками СБУ, а является непосредственным предупреждения совершения особо тяжкого преступления".

Задержанному объявили о подозрении по ст. 348 УК (покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа), максимальная санкция по которой – пожизненное заключение. Сегодня он был арестован без права внесения залога.

23 января стало известно, что по делу о возможной организации убийства бригадного генерала СБУ задержан полковник спецподразделения службы Альфа.

Читайте также: СБУ: В Запорожье на взятке задержан военный прокурор – обещал закрыть дело о мошенничестве

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.