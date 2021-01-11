СБУ: В Запорожье задержан на взятке военный прокурор – обещал закрыть дело о мошенничестве

Служба безопасности заявляет о задержании на получении взятки одного из руководителей военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, что чиновник якобы получил от военного $5000. За это прокурор якобы обещал не привлекать военного к ответственности и закрыть деле о мошенничестве (ч.3 ст.190 УК), в котором тот фигурирует.

Чиновник задержан, правоохранители решают вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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Наталия Медведева

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