UA

СБУ: В Запорожье задержан на взятке военный прокурор – обещал закрыть дело о мошенничестве

11.01.2021, 19:15
СБУ: В Запорожье задержан на взятке военный прокурор – обещал закрыть дело о мошенничестве - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности заявляет о задержании на получении взятки одного из руководителей военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным следствия, что чиновник якобы получил от военного $5000. За это прокурор якобы обещал не привлекать военного к ответственности и закрыть деле о мошенничестве (ч.3 ст.190 УК), в котором тот фигурирует.

Чиновник задержан, правоохранители решают вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Задержание военного прокурора Запорожского гарнизона (Фото: пресс-служба СБУ)

Задержание военного прокурора Запорожского гарнизона (Фото: пресс-служба СБУ)

Читайте также: Тонна героина. СБУ блокировала поставку рекордной партии наркотиков в ЕС: фото, видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
сбу взятка военный прокурор

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров

27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров
 