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05.01.2021, 19:54

Тонна героина. СБУ блокировала поставку рекордной партии наркотиков в ЕС: фото, видео

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Тонна героина. СБУ блокировала поставку рекордной партии наркотиков в ЕС: фото, видеоТонна героина. СБУ блокировала поставку рекордной партии наркотиков в ЕС: фото, видеоТонна героина. СБУ блокировала поставку рекордной партии наркотиков в ЕС: фото, видеоТонна героина. СБУ блокировала поставку рекордной партии наркотиков в ЕС: фото, видеоТонна героина. СБУ блокировала поставку рекордной партии наркотиков в ЕС: фото, видеоТонна героина. СБУ блокировала поставку рекордной партии наркотиков в ЕС: фото, видеоТонна героина. СБУ блокировала поставку рекордной партии наркотиков в ЕС: фото, видео
Тонна героина. СБУ блокировала поставку рекордной партии наркотиков в ЕС: фото, видеоТонна героина. СБУ блокировала поставку рекордной партии наркотиков в ЕС: фото, видеоТонна героина. СБУ блокировала поставку рекордной партии наркотиков в ЕС: фото, видеоТонна героина. СБУ блокировала поставку рекордной партии наркотиков в ЕС: фото, видеоТонна героина. СБУ блокировала поставку рекордной партии наркотиков в ЕС: фото, видеоТонна героина. СБУ блокировала поставку рекордной партии наркотиков в ЕС: фото, видеоТонна героина. СБУ блокировала поставку рекордной партии наркотиков в ЕС: фото, видео
Тонна героина. СБУ блокировала поставку рекордной партии наркотиков в ЕС: фото, видеоТонна героина. СБУ блокировала поставку рекордной партии наркотиков в ЕС: фото, видеоТонна героина. СБУ блокировала поставку рекордной партии наркотиков в ЕС: фото, видеоТонна героина. СБУ блокировала поставку рекордной партии наркотиков в ЕС: фото, видеоТонна героина. СБУ блокировала поставку рекордной партии наркотиков в ЕС: фото, видеоТонна героина. СБУ блокировала поставку рекордной партии наркотиков в ЕС: фото, видеоТонна героина. СБУ блокировала поставку рекордной партии наркотиков в ЕС: фото, видео

Служба безопасности заявила о блокировке контрабанды рекордной партии героина в страны Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Как отмечается, правоохранители обнаружили 1035 кг наркотиков, подготовленных к транспортировке. Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка – более 2,3 млрд грн.

По данным спецслужбы, поставку наркотиков организовала группировка, в состав которой входили граждане Турции.

Генпрокурор Ирина Венедиктова написала в Facebook, что накротики привезли из Пакистана в Морской торговый порт Южный, затем растаможили в Львове под видом пищевых продуктов. Героин был расфасован примерно по 5 кг и спрятан в пачки с рисом.

По информации правоохранителей, наркотики планировалось переправить в страны ЕС.

Сообщается о задержании четырех граждан Турции. Троих – во время фасовки наркотиков для организованной оперативниками контролируемой поставки. Четвертого, которого называют одним из организаторов наркотрафика – позже в тот же день.

Читайте также: Европол нанес удар по наркосиндикату: арестованы люди, машины и самолеты – видео операции

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Теги: сбу, наркотики, Турция, пакистан, героин
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