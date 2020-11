Европол нанес удар по наркосиндикату: арестованы люди, машины и самолеты – видео операции

Более 1000 европейских полицейских при поддержке Европола провели масштабную операцию против наркосиндиката. Об этом сообщает пресс-служба Европола.

Как отмечается, было проведено около 180 одновременных обысков, арестованы 45 подозреваемых. В результате спецоперации:

– более 12 млн евро наличными изъяты в Португалии, 300 000 евро – в Бельгии, более 1 млн реалов и $169 000 – в Бразилии

– изъяты 70 автомобилей класса люкс в Бразилии, Бельгии и Испании,

– изъяты 37 самолетов в Бразилии.

– в Бразилии арестовано 163 дома на сумму более 132 млн реалов, два дома на сумму 4 млн евро и две квартиры на сумму 2,5 миллиона евро изъяты в Португалии

– финансовые активы 10 физических лиц заморожены в Испании.

They were smuggling at least 45 tonnes of cocaine a year from Brazil to Europe, earning €100+ million in 6 months. The criminal syndicate was also involved in large-scale money laundering cross the globe. pic.twitter.com/PlxqqV2EGa