UA

Европол нанес удар по наркосиндикату: арестованы люди, машины и самолеты – видео операции

28.11.2020, 14:46
Европол нанес удар по наркосиндикату: арестованы люди, машины и самолеты – видео операции - Фото
Спецоперация Европола против наркосиндиката (скриншот видео Europol)

Более 1000 европейских полицейских при поддержке Европола провели масштабную операцию против наркосиндиката. Об этом сообщает пресс-служба Европола.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, было проведено около 180 одновременных обысков, арестованы 45 подозреваемых. В результате спецоперации:

– более 12 млн евро наличными изъяты в Португалии, 300 000 евро – в Бельгии, более 1 млн реалов и $169 000 – в Бразилии

– изъяты 70 автомобилей класса люкс в Бразилии, Бельгии и Испании,

– изъяты 37 самолетов в Бразилии.

– в Бразилии арестовано 163 дома на сумму более 132 млн реалов, два дома на сумму 4 млн евро и две квартиры на сумму 2,5 миллиона евро изъяты в Португалии

– финансовые активы 10 физических лиц заморожены в Испании.

По данным правоохранителей, синдикат имел прямые контакты с наркокартелями в Бразилии и других странах в Южной Америке. Он ежегодно обеспечивал поставки не менее 45 тонн кокаина в основные европейские порты, а его прибыль за полгода превышала 100 миллионов евро. В ходе расследования правоохранительными органами было изъято более 52 тонн кокаина.

Читайте также: Европол провел беспрецедентную операцию по поимке хакеров

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Синдикат наркотики кокаин европол спецоперация картель

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина

Історії"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина
 