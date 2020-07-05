Крупнейшая операция. Европол накрыл секретный чат: арестованы более 1000 человек

В рамках операции Европола Venetic взломали приложение EncroChat. Арестованы более 1000 человек, изъяты тонны наркотиков, автомобили и оружие

В рамках крупнейшей в Европейском Союзе полицейской спецоперации правоохранители Великобритании, Нидерландов и Франции взломали секретный чат наркоторговцев, арестовав более 1000 человек. Об этом сообщает BBC News Русская Служба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Операция Venetic длилась с 2016 года и координировалось Европолом - службой ЕС по противодействию преступности.

В Великобритании задержаны 746 человек, изъято 54 млн фунтов наличными, более двух тонн наркотиков, 28 млн седативных таблеток, 77 единиц оружия и 55 элитных автомобилей.

В Нидерландах арестовали более 100 человек, изъято около 20 млн евро, восемь тонн кокаина и 1,2 тонны метамфетаминов.

Во Франции сообщают о сотнях задержанных. Другие данные пока не раскрываются, поскольку в этой стране операция еще не завершена.

Отмечается, что среди задержанных были и полицейские, которых подозревают в пособничестве криминалитету. В целом задержанные будут обвинены в убийствах, покушениях на убийство, торговле наркотиками, грабежах и уличных нападениях.

Читайте также: Европол ликвидировал сеть киберпреступников, похитивших $100 млн

Правоохранители говорят, что им удалось провести операцию, взломав EncroChat, созданный легальной компанией из Нидерландов.

Приложение устанавливалось на телефоны перед продажей, его нельзя было скачать в свободном доступе. Разработчики уверяли пользователей, что оно защищено от взлома. Стоимость использования приложения – 1500 евро в год.

Ранее в Великобритании уже задерживали пользовавшихся EncroChat людей по подозрению в двойном убийстве. Двое арестованных получили пожизненные сроки.

Компания-разработчик до последнего не знала о слежке, ей удалось заметить взлом лишь 13 июня. Она разослала пользователям предупреждения, написав в них: “Нам конец” и “Кажется, у нас большие проблемы”.

В ноябре 2019-го при координации Европола были арестованы 79 человек по подозрению в мошенничестве, которое нанесло ущерб на $1 млрд.

Читайте также: Европол провел беспрецедентную операцию по поимке хакеров

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.