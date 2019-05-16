Европол провел беспрецедентную операцию по поимке хакеров

Фото: unsplash.com

Европейская полиция провела "беспрецедентную международную операцию", в ходе которой разоблачили действовавшую глобально хакерскую преступную группировку. Об этом сообщает пресс-служба Интерпола.

В ходе операции обыски проводились в разных частях Болгарии, Грузии, Молдовы и Украины. Уголовные дела открыты были в Грузии, Молдове, Украине и США и велись совместно.

Реклама

Преступная сеть использовала вредоносное программное обеспечение GozNym, пытаясь украсть около $100 млн у более чем 41 000 жертв.

Обвинительный приговор группировке вынесли в Питтсбурге, США. Их признали виновными в заражении компьютеров, использовании учетных данных для мошенничества, краже денег с банковских счетов.

Европол также сообщает, что обвиняемые рекламировали свои технические навыки и услуги на подпольных русскоязычных онлайн-форумах.

15 мая сообщалось, что во время первого полуфинала Евровидение-2019 хакеры взломали официальный сайт конкурса: зрители, которые смотрели шоу на общественном канале в Израиле, несколько минут видели на экранах сообщение якобы от Армии обороны Израиля о возможных ракетных обстрелах.

Читайте также: Хакеры из РФ взломали две базы избирателей во Флориде в 2016 году