"В Израиле опасно": хакеры взломали сайт Евровидения

Евровидение (фото - twitter, Eurovision)

Вчера, 14 мая, во время первого полуфинала Евровидение-2019 хакеры взломали официальный сайт конкурса: зрители, которые смотрели шоу на общественном канале в Израиле, несколько минут видели на экранах сообщение якобы от Армии обороны Израиля о возможных ракетных обстрелах. Об этом сообщает Times of Israel.

"В Израиле небезопасно, вы все увидите", - говорилось в сообщении.

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Хакерской атаке подверглись телеприемники, которые находились в радиусе 1,2 км от места проведения конкурса.

Пока что не удалось определить, кто провел атаку. В израильских СМИ предположили, что это могли быть пропалестинские группы, которые ранее призывали бойкотировать Евровидение в Израиле.

14 мая в Тель-Авиве прошел первый полуфинал Евровидения-2019, из которого вышли дальше десять артистов. Украина в этом году участия в конкурсе не принимает.

Ранее посольство США выразило обеспокоенность возможными терактами во время Евровидения-2019.

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