Посольство США опасается теракта на Евровидении

Фото: eurovision.tv

В посольстве США в Иерусалиме призвали американских граждан "быть бдительными и осторожными" во время песенного конкурса Евровидение-2019, сообщает израильский 7 канал.

"Инциденты с безопасностью могут происходить далеко за пределами сектора Газа и его периферии, и в любое время, о чем свидетельствуют обстрелы на юге Израиля 3-5 мая", - отмечают в посольстве.

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Там считают, что террористы могут выбрать для атаки дни проведения Евровидения (14-18 мая) или День Накба, который отмечается палестинскими арабами 15 мая - на следующий день после основания государства Израиль.

Вчера, 13 мая, прошло официальное открытие Евровидения-2019. 14 мая в 22:00 по киевскому времени состоится первый полуфинал конкурса. Украинцы в этом году не смогут голосовать по причине неучастия страны.

Ранее организаторы Евровидения-2019 в связи с обострением конфликта на юге Израиля отменили некоторые мероприятия, в частности - концерт израильской певицы Даны Интернешнел.

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