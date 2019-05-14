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14.05.2019, 13:18

Посольство США опасается теракта на Евровидении

Посольство США опасается теракта на Евровидении - Фото
Фото: eurovision.tv

В американском посольстве предупредили граждан, что террористы в Израиле могут совершить атаку 14-18 мая

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В посольстве США в Иерусалиме призвали американских граждан "быть бдительными и осторожными" во время песенного конкурса Евровидение-2019, сообщает израильский 7 канал.

"Инциденты с безопасностью могут происходить далеко за пределами сектора Газа и его периферии, и в любое время, о чем свидетельствуют обстрелы на юге Израиля 3-5 мая", - отмечают в посольстве.

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Там считают, что террористы могут выбрать для атаки дни проведения Евровидения (14-18 мая) или День Накба, который отмечается палестинскими арабами 15 мая - на следующий день после основания государства Израиль. 

Вчера, 13 мая, прошло официальное открытие Евровидения-2019. 14 мая в 22:00 по киевскому времени состоится первый полуфинал конкурса. Украинцы в этом году не смогут голосовать по причине неучастия страны. 

Ранее организаторы Евровидения-2019 в связи с обострением конфликта на юге Израиля отменили некоторые мероприятия, в частности - концерт израильской певицы Даны Интернешнел. 

Смотрите также: Евровидение. Рыбак напомнил о себе песней "I’m Still Here": видео

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Теги: конкурс, теракт, евровидение, Евровидение-2019
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