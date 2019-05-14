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14.05.2019, 09:58

Сегодня первый полуфинал Евровидения: где его смотреть

Сегодня первый полуфинал Евровидения: где его смотреть - Фото
Евровидение (фото - twitter, Eurovision)

Песенный конкурс начнется в 22:00 по киевскому времени, его будут транслировать два украинских телеканала

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Сегодня, 14 мая, в Израиле пройдет первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2019. Он начнется в 22:00 по киевскому времени.

Транслировать шоу из Тель-Авива будут на телеканалах UA:Перший и СТБ. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформах этих каналов.

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На Суспильном комментатором будет Тимур Мирошниченко, который был одним из ведущих Евровидения в Украине в 2017 году. На СТБ комментировать будет Сергей Притула, который также был ведущим конкурса и вел национальные отборы с 2017-го. 

На официальном канале Евровидения можно посмотреть конкурс без комментаторов.

Первый полуфинал откроет прошлогодняя победительница конкурса Netta, которая споет новую версию победной песни "Toy" и представит зрителям новый сингл. Затем на сцене выступят 17 конкурсантов, 10 из которых пройдут в финал. 

Украинцы в этом году не смогут голосовать на конкурсе по причине неучастия страны. В феврале Украина отказалась от участия в конкурсе, так как победительница нацотбора MARUV не подписала договор с НОТУ. Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье место, группам Freedom Jazz и Kazka, но те отказались. 

Смотрите также: Без Украины. В Израиле начался конкурс Евровидение-2019: видео

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Теги: конкурс, трансляция, евровидение, Евровидение-2019, суспильне
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