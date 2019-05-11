Суспильне будет транслировать Евровидение 14 мая

Фото: eurovision.tv

Во вторник, 14 мая, в 22:00 по киевскому времени будет проходить первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2019 в Тель-Авиве. В Украине конкурс будет транслировать Суспильне на телеканалах UA: ПЕРШИЙ и UA: КУЛЬТУРА, сообщают на сайте телерадиокомпании.

Комментировать шоу для украинцев будет ведущий UA: ПЕРШИЙ Тимур Мирошниченко, который был одним из ведущих Евровидения в Украине в 2017 году. Он комментирует конкурс с 2007 года.

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Первый полуфинал Евровидения откроет прошлогодняя победительница конкурса Netta, которая споет новую версию победной песни "Toy" и представит зрителям новый сингл. Затем на сцене выступят 17 конкурсантов, 10 из которых пройдут в финал.

Украинцы в этом году не смогут голосовать на конкурсе по причине неучастия страны. Напомним, 27 февраля Украина отказалась от участия в конкурсе. Победительница национального отбора MARUV не подписала договор с НОТУ. Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье место, группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия.

Ранее организаторы Евровидения-2019 в связи с обострением конфликта на юге Израиля отменили некоторые мероприятия, в частности - концерт израильской певицы Даны Интернешнел.

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