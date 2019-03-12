Евровидение-2019: Maruv заявила, что будет болеть за Россию

Maruv (фото - скриншот видео)

Певица Maruv, которая стала победительницей Нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2019, но отказалась представлять Украину из-за контракта с НОТУ, будет болеть за конкурсанта от страны-агрессора России Сергея Лазарева. Об этом она заявила в прямом эфире у себя в Instagram.

"Понятно, из-за моего хорошего отношения к Сережке (Лазареву, – ред.), и у нас с ним классная, интересная общая история есть, поэтому буду его поддерживать", - отметила Maruv.

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Она подчеркнула, что больше не хочет участвовать в Нацотборе на Евровидение.

"Нет, не пойду. Все, достаточно. Я находилась на отборы на всю жизнь. С темой этого конкурса надо завязывать. Это уже пережило себя", - подчеркнула певица.

По ее словам, сейчас она находится в Украине, но в начале апреля уезжает в Россию, там пройдут масштабные гастроли и сольный концерт в Москве.

Всеукраинский тур она пообещала организовать в конце лета или в начале осени.

25 февраля НОТУ не подписала договор об участии в конкурсе от Украины с певицей MARUV, победившей в национальном отборе.

Глава правления НОТУ Зураб Аласания пояснил, что разногласия между MARUV и UA:Перший вызвали пункт договора, запрещающий гастроли в РФ, а также пункт, требующий "внимательного отношения к публичным высказываниям исполнителя относительно территориальной целостности Украины или каким-либо высказываниям, которые могут навредить Украине на международном уровне".