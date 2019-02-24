В контракте Общественного для MARUV есть запрет гастролей в РФ

Фото: facebook.com/MaruvOfficial

Контракт, который Общественное предложило подписать победительнице национального отбора Евровидения-2019 MARUV, есть пункт, запрещающий гастролировать в России. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор департамента по связям с общественностью и СМИ Общественного Виктория Сидоренко.

В ответ на вопрос зрителя, может ли артист, гастролирующий в России, представлять Украину, она ответила, что в Украине нет закона, который бы это запрещал.

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"Но в контракте от Общественного есть требование с запретом гастролировать в РФ. Этот контракт певица получила на ознакомление", - отметила Сидоренко.

По ее словам, у MARUV есть один день на ознакомление с контрактом и принятие решения.

Сидоренко также отметила, что именно Общественное принимает окончательное решение в отношении представителя Украины на песенном конкурсе.

Конкурс Евровидение-2019 будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Право представлять Украину получила финалистка нацотбора MARUV (Анна Корсун).