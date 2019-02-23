Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Исполнительница MARUV набрала больше всего голосов в финале национального отбора на конкурс

Реклама
Реклама

Сегодня, 23 февраля, в финале национального отбора на Евровидение-2019 одержала победу исполнительница MARUV (Анна Корсун) и получила право представлять страну в израильском Тель-Авиве. 

Певица получила пять баллов от судей конкурса и максимальную оценку от зрителей - шесть баллов.

Реклама

Особую популярность исполнительница завоевала благодаря композиции "Drunk Groove", записанную совместно с Boosin (диджей и музыкант Михаил Бусин).

Сестры Анна и Мария Опанасюк из дуэта ANNA MARIA от жюри получили только один балл и два балла от зрителей.

Также два балла от жюри получил мужской коллектив Brunettes Shoot Blondes и три балла от зрителей.

В три балла оценили эксперты группу KAZKA и пять баллов дали за их выступление зрители.

Четыре балла от жюри у группы YUKO и один балл от зрителей.

Максимальную оценку от судей (шесть баллов) получили девушки из Freedom Jazz, но четыре балла от зрителей.

Конкурс Евровидение-2019 будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве (Израиль).

Смотрите также: Евровидение. MARUV ответила, чей Крым и о гастролях в РФ: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: евровидение, MARUV, нацотбор
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Евровидение-2019. Названо имя представителя от Украины: видео
Евровидение-2019. Названо имя представителя от Украины: видео
Евровидение. ANNA MARIA: Чей Крым - вопрос провокаторов (видео)
Евровидение. ANNA MARIA: Чей Крым - вопрос провокаторов (видео)
Евровидение. MARUV ответила, чей Крым и о гастролях в РФ: видео
Евровидение. MARUV ответила, чей Крым и о гастролях в РФ: видео
Мнение Дурацкая цель - дурацкий результат. Простой способ выгореть
Бизнес-неделя: "евробляхи", уголь из Беларуси и рейсы Ryanair
Экономика Бизнес-неделя: "евробляхи", уголь из Беларуси и рейсы Ryanair
Войны бушуют вокруг и внутри: наш дипломат написал книгу. Отрывок
HR Войны бушуют вокруг и внутри: наш дипломат написал книгу. Отрывок
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Евровидение-2019. Названо имя представителя от Украины: видео
Евровидение-2019. Названо имя представителя от Украины: видео
Евровидение. ANNA MARIA: Чей Крым - вопрос провокаторов (видео)
Евровидение. ANNA MARIA: Чей Крым - вопрос провокаторов (видео) 22:39
Евровидение. MARUV ответила, чей Крым и о гастролях в РФ: видео
Евровидение. MARUV ответила, чей Крым и о гастролях в РФ: видео 21:38
Нацотбор на Евровидение. Трансляция и правила голосования - видео
Нацотбор на Евровидение. Трансляция и правила голосования - видео 19:25
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 