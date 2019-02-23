Евровидение-2019. Названо имя представителя от Украины: видео

Сегодня, 23 февраля, в финале национального отбора на Евровидение-2019 одержала победу исполнительница MARUV (Анна Корсун) и получила право представлять страну в израильском Тель-Авиве.

Певица получила пять баллов от судей конкурса и максимальную оценку от зрителей - шесть баллов.

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Особую популярность исполнительница завоевала благодаря композиции "Drunk Groove", записанную совместно с Boosin (диджей и музыкант Михаил Бусин).

Сестры Анна и Мария Опанасюк из дуэта ANNA MARIA от жюри получили только один балл и два балла от зрителей.

Также два балла от жюри получил мужской коллектив Brunettes Shoot Blondes и три балла от зрителей.

В три балла оценили эксперты группу KAZKA и пять баллов дали за их выступление зрители.

Четыре балла от жюри у группы YUKO и один балл от зрителей.

Максимальную оценку от судей (шесть баллов) получили девушки из Freedom Jazz, но четыре балла от зрителей.

Конкурс Евровидение-2019 будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве (Израиль).

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