UA:Перший требовал от меня политических промо-акций - MARUV

MARUV (фото - facebook.com/MaruvOfficial)

Певица MARUV заявила, что в договор с ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины были внесены пункты, согласно которым она якобы должна была "выступать с лозунгами" политического характера. Об этом певица написала в Facebook.

Она отметила, что переговоры с UA:Перший о договоре продолжались сегодня около 7 часов.

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MARUV подтвердила, что соглашение не было достигнуто.

Артистка утверждает, что пункт договора о запрете гастролей в РФ не был для нее принципиальным.

"Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене", - написала MARUV.

Ранее UA:Перший заявил, что ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение-2019, не пришли к согласию по условиям договора, поэтому певица не будет представлять Украину на конкурсе.

Глава правления НОТУ Зураб Аласания пояснил, что именно пункты о российских гастролях и политических высказываниях участников конкурса вызвали разногласия между MARUV и UA:Перший.