Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.02.2019, 19:21

UA:Перший требовал от меня политических промо-акций - MARUV

UA:Перший требовал от меня политических промо-акций - MARUV - Фото
MARUV (фото - facebook.com/MaruvOfficial)

Артистка утверждает, что пункт договора о запрете гастролей в РФ не был для нее принципиальным

Реклама
Реклама

Певица MARUV заявила, что в договор с ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины были внесены пункты, согласно которым она якобы должна была "выступать с лозунгами" политического характера. Об этом певица написала в Facebook.

Она отметила, что переговоры с UA:Перший о договоре продолжались сегодня около 7 часов.

Реклама

MARUV  подтвердила, что соглашение не было достигнуто.

Артистка утверждает, что пункт договора о запрете гастролей в РФ не был для нее принципиальным.

"Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене", - написала MARUV.

Ранее UA:Перший заявил, что ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение-2019, не пришли к согласию по условиям договора, поэтому певица не будет представлять Украину на конкурсе.

Глава правления НОТУ Зураб Аласания пояснил, что именно пункты о российских гастролях и политических высказываниях участников конкурса вызвали разногласия между MARUV и UA:Перший.

Отправить:
Распечатать:
Теги: конкурс, договор, евровидение, нтку, MARUV
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 