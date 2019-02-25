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25.02.2019, 18:49

MARUV не будет представлять Украину на Евровидении-2019

MARUV не будет представлять Украину на Евровидении-2019 - Фото
MARUV (скриншот с видео)

Аласания говорит, что именно пункт договора, запрещающий гастроли в РФ, вызвал разногласия между MARUV и UA:Перший

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ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение-2019, не пришли к согласию относительно участия певицы в конкурсе из-за ряда причин. Договор между ними не подписан. Об этом сообщает пресс-служба UA:Перший.

Там отметили, что MARUV (настоящее имя - Анна Корсун) одержала честную победу, "однако у исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства".

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UA:Перший говорит, что на время конкурса исполнитель становится "культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире".

"После проведенных переговоров ОАО НОТУ и певица MARUV не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе", - сказано в заявлении.

В телекомпании также отметили, что по правилам Евровидения вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса. Однако отборочный конкурс в Украине имеет "признаки политизации".

По мнению UA:Перший, к этому привели "общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора".

"Общественный вещатель также видит в этой ситуации опасность эскалации раскола украинского общества, что противоречит задачам Общественного вещателя", - сказано в заявлении.

Глава правления НОТУ Зураб Аласания пояснил в Facebook, что пункт договора, запрещающий гастроли в РФ, вызвал разногласия между MARUV и UA:Перший.

Также требованием договора было "внимательное отношение к публичным высказываниям исполнителя относительно территориальной целостности Украины или каким-либо высказываниям, которые могут навредить Украине на международном уровне".

Таким образом, решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении, пока не принято.

"Переговоры с последующим кандидатом начнем утром", - сообщил Аласания.

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Теги: евровидение, зураб аласания, гастроли, MARUV, анна корсун
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