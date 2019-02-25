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25.02.2019, 15:19

У Джамалы объяснили ее концерты в РФ после аннексии Крыма

У Джамалы объяснили ее концерты в РФ после аннексии Крыма - Фото
Джамала

После скандала MARUV в интернете опубликовали фото Джамалы с новогоднего корпоратива в Сочи 2014 года

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Певица Джамала, которая является одной из судей на национальном отборе Евровидения-2019, после аннексии Крыма дважды выступала в России. Эту информацию в комментарии ТаблоID подтвердил пиар-директор певицы Денис Козловский.

Во время финала нацотбора Джамала задала победительнице конкурса MARUV вопрос "чей Крым?".

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После этого в интернете опубликовали фото Джамалы с новогоднего корпоратива в Сочи 2014 года, который проходил уже после оккупации Крыма Россией.

"Джамала дважды выступала в России в 2014 году, один раз в Москве и один раз в Сочи. У нас внутри команды была дискуссия - что нам делать с уже подтвержденными концертами: отменять, сославшись на изменившиеся обстоятельства, или выполнить обязательства перед организаторами", - рассказал Козловский.

По его словам, сама певица была за то, чтобы отказаться от концертов. Однако менеджмент и Козловский "считали, что мы должны выполнить обязательства, потому что ни организаторы, ни заказчики, ни слушатели не виноваты в происходящих событиях".

Представитель Джамалы отметил, что это были ее последние концерты в РФ.

"После 31-го декабря 2014-го года Джамала не давала ни публичных, ни частных концертов и не принимала участия в фестивалях на территории России", - сказал Козловский.

Дуэту ANNA MARIA, который отказался признать аннексию Крыма Россией, Джамала сказала: "Как вы можете говорить в интервью, что Крым - это "наша родина". Есть только один ответ на этот вопрос: Крым - это Украина, это оккупированный полуостров, идет война".

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Теги: Крым, евровидение, джамала, гастроли
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